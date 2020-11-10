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Главная » Новости

12:22, 10 ноября 2020 года

В Кромской ЦРБ открылся новый коронавирусный корпус

Там уже занята 41 койка. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальной сети.


Как следует из публикации главы региона, перепрофилированный под госпитализацию больных с коронавирусом корпус в Кромской центральной районной больнице оснащен всем необходимым – мебелью, медицинским оборудованием и кислородом, а также завершается привлечение сюда дополнительных работников.

Всего здесь удалось развернуть 140 новых коек, из которых 41 уже занята.

Фото со страницы Андрея Клычкова в соцсети


Артём Ежаков
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