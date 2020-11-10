В Кромской ЦРБ открылся новый коронавирусный корпус

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12:22, 10 ноября 2020 года
В Кромской ЦРБ открылся новый коронавирусный корпусТам уже занята 41 койка. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальной сети.
Как следует из публикации главы региона, перепрофилированный под госпитализацию больных с коронавирусом корпус в Кромской центральной районной больнице оснащен всем необходимым – мебелью, медицинским оборудованием и кислородом, а также завершается привлечение сюда дополнительных работников.
Всего здесь удалось развернуть 140 новых коек, из которых 41 уже занята.
Фото со страницы Андрея Клычкова в соцсети
Артём Ежаков