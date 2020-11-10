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13:03, 10 ноября 2020 года Ссора с односельчанином обернулась для пенсионера смертью Трагедия разыгралась накануне в Троснянском районе Орловской области.





По предварительным данным следствия, подозреваемый в совершении преступления мужчина у себя дома поссорился с пенсионером. Внезапно вспыхнувшая неприязнь побудила подследственного взяться за нож. Спасти жертву не удалось – медики не успели доставить пожилого мужчину на операционный стол.



Следователи и оперативники сработали оперативно – подозреваемого уже задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



