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13:25, 10 ноября 2020 года Сегодня стартует показ конкурсных работ в рамках международного кинофестиваля «Отцы и дети» В этом году из-за ограничений по коронавирусу фестиваль переместился в интернет.





Большую часть фильмов конкурсной программы, с открытыми ссылками, можно будет посмотреть на страницах кинофестиваля в соцсетях. В этом году свои работы прислали как профессионалы, так и любители, а еще - школьники, участники детских киностудий, студенты профильных учебных заведений. В списке более полусотни фильмов, в том числе документальных, игровых и анимационных.





Мария Семак



