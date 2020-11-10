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13:26, 10 ноября 2020 года

Один из пешеходных переходов в Орле подсвечивается Gobo-проектором

Он расположен на проблемном участке дороги на улице Комсомольской. Благодаря новому устройству дорогу переходить теперь стало гораздо безопаснее.


Gobo-проектор проецирует дорожную разметку. Эффективно это устройство при любых погодных условиях. Подсветку мощностью в 330 люкс водителям будет видно за 150-200 метров. Особенного обслуживания проектор не требует, нужна лишь периодическая замена светодиода. Преимущество такой зебры в том, что, даже находясь под воздействием шин автомобилей, льда или снега, она все равно продолжает ярко светиться.

Андрей Богомольский, представитель разработчиков Gobo-проекторов: «Это устройство, которое применяется давно в наружной рекламе, в освещении фасадов, в освещении улиц. Там устанавливается специальный гобо-слайд, на котором гравируется изображение, которое за счет подсвечивания мощным источником света передается на любую поверхность».



Всеволод Трифонов
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