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13:26, 10 ноября 2020 года Один из пешеходных переходов в Орле подсвечивается Gobo-проектором Он расположен на проблемном участке дороги на улице Комсомольской. Благодаря новому устройству дорогу переходить теперь стало гораздо безопаснее.





Gobo-проектор проецирует дорожную разметку. Эффективно это устройство при любых погодных условиях. Подсветку мощностью в 330 люкс водителям будет видно за 150-200 метров. Особенного обслуживания проектор не требует, нужна лишь периодическая замена светодиода. Преимущество такой зебры в том, что, даже находясь под воздействием шин автомобилей, льда или снега, она все равно продолжает ярко светиться.



Андрей Богомольский, представитель разработчиков Gobo-проекторов: «Это устройство, которое применяется давно в наружной рекламе, в освещении фасадов, в освещении улиц. Там устанавливается специальный гобо-слайд, на котором гравируется изображение, которое за счет подсвечивания мощным источником света передается на любую поверхность».





Всеволод Трифонов



