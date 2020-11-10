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13:29, 10 ноября 2020 года В Орле показали редкие экспонаты, связанные с Иваном Буниным В честь юбилея поэта и писателя Объединенный литературный музей Тургенева открыл новую выставку живописи и редких экспонатов, которые хранятся в фондах.





Открытие выставки было немноголюдное, но от этого, наверное, даже более трогательное. Это продолжение цикла представления Бунина в юбилейный для писателя год. В разном формате выставки начали проводить еще с января этого года.



Как рассказала директор объединенного литературного музея И.С.Тургенева Вера Ефремова, музей обладает огромным числом архивных экспонатов, связанных с именем Бунина. Представить их все одновременно на небольшой музейной площади нереально. Именно поэтому выставки проходят даже после юбилейных мероприятий, которые проводились в связи со 150-летним юбилеем писателя.



Сегодня в экспозиции много живописных полотен, связанных с жизнью Бунина в Орле и его путешествиями по миру, и экспонаты, которые выставляются крайне редко. Среди уникальных - пробковый шлем путешественника, который принадлежал жене писателя, и уникальный чернильный прибор брата Бунина. На экспонате сохранились нацарапанные автографы гостей Буниных.



Живопись, акварель и графика от орловских художников занимает значительную часть выставки, ежегодно фонды пополняются новыми экспонатами. Вот и в этот раз музею была подарена картина художника Валерия Лукьянчикова. На открытие пришли авторы многих представленных здесь полотен. Ведь писатели и художники часто говорят на одном языке – языке творчества.



9 ноября 1933 года Бунин стал лауреатом Нобелевской премии. Именно к этому дню решили приурочить выставку, которая рассказывает о том следе на земле и в литературе, который оставил классик.



Вход на выставку возможен для групп не более пяти человек.





Эва Стасюлевич



