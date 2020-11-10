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13:35, 10 ноября 2020 года

Орловский полицейский претендует на звание народного участкового

Старший лейтенант Евгений Пантелеев следит за порядком в восьми населенных пунктах. В них живет около трех тысяч человек. Один день с участковым провела корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.


Евгений Пантелеев участковым в Орловском районе работает пять лет, четыре из них на весьма проблемном участке - контингент здесь самый разный. Всего на участке у Пантелеева 8 населенных пунктов, и везде нужно смотреть за порядком, пресекать и выявлять правонарушения, а также вести профилактические беседы и как с взрослыми, так и с детьми.

По мнению старшего лейтенанта, участковый уполномоченный - это универсальный полицейский. Он должен знать и уметь все. Обладать хорошей огневой и физподготовкой, знать законодательство, владеть тактикой расследования, допроса, поиска улик и следов, а еще быть и водителем, и механиком, и хорошо разбираться в психологии людей.

Евгений Пантелеев, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Орловской области: «К каждому человеку нужно найти подход. Прежде чем решать проблему, нужно понять, что это за человек».

Как отмечает Евгений, сидеть в кабинетах некогда, хотя, конечно, и без рутинной бумажной работы не обойтись.

Сейчас на помощь полицейским приходит видео съемка, на одном экране огромный участок как на ладони. Благодаря работе с видео пресекать и раскрывать правонарушения и преступления стали эффективнее.

Евгений Пантелеев представляет нашу область во всероссийском конкурсе «Народный участковый». Победителя назовут уже сегодня. Но независимо от результата для Евгения важен «индекс доверия». А он, судя по всему, у него высокий.


Татьяна Тимохина
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