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13:55, 10 ноября 2020 года Закон и порядок. Сегодня у сотрудников органов внутренних дел России - профессиональный праздник О том, как менялось ведомство, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала начальник Культурного центра УМВД России по Орловской области Алевтина Андрюсова. А заодно показала самые интересные экспонаты, которые хранятся в музее регионального УМВД.











Всеволод Трифонов



