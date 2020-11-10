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14:29, 10 ноября 2020 года

Руководитель орловского депздрава ушел от ответа на вопрос о том, что делать, если не продают лекарства по рецепту

Вопрос прозвучал на онлайн-брифинге руководителя регионально департамента здравоохранения.


 Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Наблюдается определенный дефицит определенных групп препаратов. Связано с ажиотажем, который наблюдается и в целом по стране. Также вопросы были по маркировке. На этой неделе лекарства стали поступать, но это недостаточно. Дефицит сохраняется. Количество поступающих упаковок ниже потребности. Не все аптеки имеют запас. Те, что поступают, раскупаются в течение дня. Об этой проблеме известно. Регион проводит активную работу по закупке лекарств. Туда входят определенные группы антибиотиков, чтобы обеспечивать лекарствами тех, кто лечится от коронавируса также и тем пациентам, кто лечится от ОРВИ. Туда антибиотики не входят».



Анастасия Дорохова
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