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14:30, 10 ноября 2020 года Иван Залогин: заболевшие орловцы могут обратиться за помощью к волонтерам Вопрос о том, к кому обращаться за покупкой лекарств в случае болезни, прозвучал сегодня на онлайн-брифинге.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Отрабатывается ранее зарекомендовавший себя порядок обеспечения лекарствами через службу соцзащиты, а также волонтеров, которые организованы при политических партиях. Также есть и отдельные волонтерские центры. С ними мы организовываем работу, чтобы они смогли как можно быстрее начать работу».





Анастасия Дорохова



