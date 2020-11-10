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15:35, 10 ноября 2020 года Залогин заявил о «нивелировании дефицита лекарственных средств» в Орловской области Об этом руководителя регионально департамента здравоохранения заявил во время онлайн-брифинга.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «На прошлой неделе нам сказали, что поступления пойдут на этой неделе. Сегодня вторник. Действительно, с конца прошлой неделе лекарства стали поступать. По одним заверениям, к концу недели, дефицит будет нивелирован. Хочу еще раз напомнить, при вирусных инфекциях не лечатся антибиотиками. Они нужны тогда, когда возникают осложнения. Эта информация звучит из уст федеральных экспертов, микробиологов. Бесконтрольный прием антибиотиков приводит к осложнениям. Просьба применять их строго по показаниям».





Анастасия Дорохова



