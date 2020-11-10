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15:47, 10 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В режиме - обычных уроков. Сегодня школьники вышли с каникул, но родители могут перевести их на дистанционное обучение



- Как ковид влияет на беременность? Как защищают малышей? Мы побывали в перинатальном центре.



- Бюджетные расходы - на обсуждение депутатов. Сегодня на заседании облсовета обсудили проект главного финансового документа региона.



- Рекламные технологии - на безопасность пешеходов. В Орле есть зебра с Gobo-проектором.



- Сотрудники правоохранительных органов принимают поздравления.



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