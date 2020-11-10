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16:20, 10 ноября 2020 года

В Орловской области предлагают штрафовать за растительный мусор

Свалки листьев, веток, пней и прочих еловых шишек больно ударят по кошельку.


Административное наказание в виде штрафов было рассмотрено сегодня на очередном заседании депутатов областного совета. Наказывать будут за сброс, складирование, временное хранение любого растительного мусора вне специально отведенных для этого мест, утверждённых властями. Закрыть глаза на несанкционированные свалки таких отходов на территориях общего пользования тоже не выйдет – непринятие мер по их ликвидации тоже карается рублем.

Первичное нарушение приведет к предупреждению и штрафу в размере: для граждан – от 500 до 1 000 рублей, для должностных лиц – от 3 000 до 5 000, для юридических – от 10 000 до 30 000.

При повторном нарушении граждане заплатят от 3 000 до 5 000, должностные лица – от 15 000 до 30 000, юридические – от 70 000 до 100 000.
Законопроект прошел первое чтение, теперь его ожидает второе – сообщает сайт областного совета.


Артём Ежаков
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