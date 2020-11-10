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Главная » Новости

16:22, 10 ноября 2020 года

Сегодня в орловском музее Бунина принимали виртуальных посетителей - гостей из Гданьского университета

Студенты-филологи и преподаватели в онлайн-режиме совершили экскурсию по музею, познакомились с экспонатами и узнали много нового о судьбе и творческом пути писателя.


Объединенный литературный музей давно поддерживает культурные связи с Варшавским университетом, и вот теперь к нему присоединился Гданьский. Кроме того, сейчас в Польше проходит литературная викторина, которую предложили студентам сотрудники нашего музея. Викторины и встречи ушли в онлайн-пространство, но интерес к творчеству русских писателей есть, и он растет с каждым годом. Например, к встрече присоединились не тридцать студентов, как было запланировано, а пятьдесят. Такие видеоэкскурсии во многом помогают не только в изучении русского языка и литературы, но даже в сдаче экзаменов. Иностранные студенты уже познакомились таким образом с Тургеневым и Лесковым. И польская сторона очень заинтересована в продолжении такого общения.


Эва Стасюлевич
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