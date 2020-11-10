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16:30, 10 ноября 2020 года На Орловщине подорожали товары и услуги Новыми данными делится Орелстат.





Так, цены на продовольственные и непродовольственные товары в конце октября по отношению к сентябрю увеличились на 0,8% и 0,6% соответственно. Совсем немного дешевле орловцам обойдется оказание услуг – цены на них упали на 0,1%. Всего с начала года товары и услуги подорожали на 3,3% – отмечено в отчёте Орелстата.





Артём Ежаков



