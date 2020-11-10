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16:32, 10 ноября 2020 года

На Орловщине незначительно подорожала заправка автомобиля

Если сравнивать цены на конец октября и сентябрь, то прирост составит 0,3%.


Согласно данным Орелстата, в октябре, по сравнению с первым осенним месяцем, вообще не увеличились цены на газовое и дизельное моторное топливо – 25 рублей 29 копеек и 46 рублей 56 копеек за литр соответственно. А вот бензин подорожал – на 0,3%. В ноябре литр этого топлива обходился орловцу в 46 рублей 51 копейку – на 16 копеек больше, чем в сентябре. По маркам топлива цены сложились следующим образом: АИ-92 стоит 43 рубля 38 копеек – больше на 13 копеек, за литр АИ-95 придется отдать 47 рублей 13 копеек – прирост на 9 копеек.

Если сравнивать прошлый месяц с началом года, то в среднем топливо стало дороже на 3,3%.


Артём Ежаков
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