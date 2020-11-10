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16:38, 10 ноября 2020 года В Орловской области снова печальная демографическая ситуация Смертность превышает рождаемость.



По данным Орелстата, с начала года по начало октября в регионе на свет появились 4 397 малышей, а на 148 меньше аналогичного прошлогоднего показателя. А вот умирают Орловцы чаще, к октябрю скончался 9 101 человек – на 568 больше, чем за этот же отрезок 2019 года. Однако меньше стали умирать младенцы – количество умерших детей до 1 года на момент второго осеннего месяца – 23, на 6 меньше, чем годом ранее.



Из положительного – женятся орловцы чаще, чем разводятся. Так, к октябрю связала себя узами брака 2 571 пара, развод зарегистрирован 1 920 раз.





Артём Ежаков



