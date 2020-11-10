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16:40, 10 ноября 2020 года Орловцев ничего не держит на малой родине Жители региона чаще уезжают из области, чем другие сюда перебираются.





Как сообщает Орелстат, с начала года по начало сентября из Орловской области уехали 10 123 человека, а в наш регион прибыло 9 884 новых орловца. Чаще всего наши земляки уезжают в другие регионы страны – 9 405 граждан решили переехать в другие области страны, за рубеж отправились 718 жителей региона. Однако если сравнивать с аналогичным прошлогодним промежутком, иммиграция и эмиграция стали меньше – в прошлом году оба показателя были близки к отметке в 13,5 тысяч. Впрочем, главная причина такой ситуации – пандемия коронавируса.





Артём Ежаков



