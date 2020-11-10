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17:23, 10 ноября 2020 года В деле Романа Игнатушина появились новые эпизоды Бывшего заместителя главы орловской мэрии обвиняют в злоупотреблении полномочиями.





Новые эпизоды, которые удалось обнаружить следователям, аналогичны первым обвинениям в адрес бывшего начальника управления городского хозяйства и транспорта.



Ранее Игнатушину ставили в вину бездействие при организации работ капитального ремонта и расселению граждан из орловских домов по адресам: Кромское шоссе, 15; Наугорское шоссе, 102; Паровозная, 11; Емельяна Пугачева, 88.



Теперь следователи считают, что к этому списку можно добавить идентичные случаи по адресам: Латышских стрелков, 92 «а»; Брянская, 1; Черкасская, 73; Маслозаводской переулок, 17. Жить в этих домах было просто опасно – здесь обрушались кровля и стены, а инженерные сети износились. Все это произошло в период с 2015 по 2017 год.



В настоящее время расследование продолжается – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



