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17:24, 10 ноября 2020 года Орловских медиков зовут в село за деньгами и жильем На сегодняшнем заседании областного совета обсудили поощрение и обучение врачебных кадров.





Докладчиком выступил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин. В частности, речь шла о программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Они предполагают выплаты медицинскому персоналу, переехавшему в село. Фельдшеры получают полмиллиона рублей, врачи – миллион.

Последних за все время действия программ набралось 182 человека, воспользовались возможностью и 50 фельдшеров.



В рамках госпрограммы развития отрасли здравоохранения, молодые медики, работающие на селе, вправе рассчитывать на компенсацию платы за жилье.

Врачи наиболее востребованных специальностей получают дополнительное вознаграждение – 12% от оклада ежемесячно. Ординаторы, имеющие соглашения о целевой подготовке с региональными учреждениями здравоохранения, имеют доплаты к стипендии. Врачам-педиатрам дошкольно-школьных отделений выплачиваются стимулирующие выплаты.



За счет федерального бюджета по целевому набору в медицинские вузы отправили 102 абитуриентов, в ординатуру – 46, сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



