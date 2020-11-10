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17:24, 10 ноября 2020 года

Орловских медиков зовут в село за деньгами и жильем

На сегодняшнем заседании областного совета обсудили поощрение и обучение врачебных кадров.


Докладчиком выступил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин. В частности, речь шла о программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Они предполагают выплаты медицинскому персоналу, переехавшему в село. Фельдшеры получают полмиллиона рублей, врачи – миллион.
Последних за все время действия программ набралось 182 человека, воспользовались возможностью и 50 фельдшеров.

В рамках госпрограммы развития отрасли здравоохранения, молодые медики, работающие на селе, вправе рассчитывать на компенсацию платы за жилье.
Врачи наиболее востребованных специальностей получают дополнительное вознаграждение – 12% от оклада ежемесячно. Ординаторы, имеющие соглашения о целевой подготовке с региональными учреждениями здравоохранения, имеют доплаты к стипендии. Врачам-педиатрам дошкольно-школьных отделений выплачиваются стимулирующие выплаты.

За счет федерального бюджета по целевому набору в медицинские вузы отправили 102 абитуриентов, в ординатуру – 46, сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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