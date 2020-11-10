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17:46, 10 ноября 2020 года Орловская область распродает имущество Среди прочего – акции типографии «Труд».





Кроме типографии, в течение трех лет область избавится от одного недостроенного объекта, 11 единиц недвижимости и пяти земельных участков под ними, а также 36 единиц движимого имущества. Продажа позволит привлечь в казну дополнительные деньги и снизить расходы на их обслуживание – сообщает сайт областного совета.



фото сайта областного совета







Артём Ежаков



