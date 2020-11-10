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17:55, 10 ноября 2020 года

Орловские сотрудники ГИБДД получили новые автомобили

Это стало подарком ко Дню сотрудника органов внутренних дел.


Всего в служебное пользование было передано 25 новых патрульных автомобилей для осуществления служебной деятельности сотрудниками ДПС. В торжественной церемонии приняли участие начальник областного ведомства генерал-майор полиции Юрий Савенков и начальник УГИБДД областного УМВД Александр Коршунов

И сегодня же Юрий Савенков вручил медаль МВД России «За безупречную службу в МВД» начальнику Межрайонного отдела технического надзора регистрации автомототранспортных средств и экзаменационной работы ГИБДД УМВД полковнику полиции Святославу Щекотихину и Почетную грамоту МВД России командиру отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД полковнику полиции Сергею Бородкину, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.


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