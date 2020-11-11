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17:57, 10 ноября 2020 года «Купаться можно и в пруду» - ответ на жалобу оставшихся без воды жителей села Успенское Прошел месяц, как скважина, которую пробурили всего два года назад, перестала давать воду.





Вода в скважине в селе Успенское Болховского района пропала почти месяц назад, и все это время жители поселка Успенский вынуждены искать свои «источники пополнения» живительной влаги. Питьевую воду везут из города, дождевую собирают. И звонят, и пишут в разные инстанции. Однажды, как говорят жители, им посоветовали брать воду из пруда и купаться в нем же.



Что случилось со скважиной, можно узнать, лишь заглянув внутрь. Может, упал столб воды, или произошло обрушение из-за пустоты в породе, или была ошибка при установке труб. В любом случае, чтобы найти причину, без специальной техники не обойтись.



Евгений Баев, первый заместитель главы Болховского района: «Своей буровой в районе нет, в области всего несколько штук. Сейчас достигнута договоренность с одним из буровиков, когда закончит свой объект, приедет к нам. Будем добуривать скважину. Пока обеспечиваем людей питьевой водой методом подвоза. Подвозим через день».

По словам жителей, за последние три недели воду им привезли всего дважды, да и качество ее оставляет желать лучшего. В присутствии нашей съемочной группы водовоз и вовсе проехал мимо некоторых домов, постеснявшись телекамеры.



Для технических нужд, говорят жители, привозная вода подойдет, но проблему не решит. В домах установлены колонки, бойлеры - чтобы они работали требуется напор воды. Поэтому жители ждут не дождутся - не водовоза, а ремонта скважины. С водой в Успенском всегда были проблемы. Деревенскую водонапорную башню без конца ремонтировали своими силами, пока та не сгнила и не рухнула. Новую скважину пробурили только в 2018 году, но радовались недолго. Уже и на новый насос сбрасывались. А теперь и вовсе остались без воды.





Татьяна Тимохина



