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18:06, 10 ноября 2020 года

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении приняли бюджет на 2021 год

Главный финансовый документ региона обсуждался сегодня на сессии. Народные избранники внесли правки, большинство из них касаются решения актуальных проблем - переселения орловцев из аварийного жилья, или, например, подвода коммуникаций к земельным участкам, предназначенным для многодетных семей. С подробностями - корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев.


В той или иной степени, практически все решения принятые сегодня областными депутатами, были с поправками на коронавирус. Даже голосовали в этот раз по старинке - поднятием руки - за главный финансовый документ области. Прогнозы позитивные: доходы - 38 миллиардов 300 миллионов рублей - равны расходам.

В первом чтении законопроект бюджета был принят, хоть и не единогласно. Народные избранники поручили рассчитать ко второму чтению бюджет с учётом предложенных ими правок: соблюдать и расширять социальные обязательства, поддерживать бизнес и другие.

В правительственном часе депутаты уделили время кадровым вопросам в медицине. Глава облздрава Иван Залогин сообщил, что сейчас для работы с ковидными пациентами привлекаются ординаторы и старшекурсники медицинских вузов, в том числе из других регионов.


Антон Киселёв
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