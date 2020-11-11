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Главная » Новости

18:08, 10 ноября 2020 года

В Орле будут судить бывшего гендиректора акционерного общества «АИЖК Орловской области»

Ему вменяется причинение ущерба дольщикам в размере более 54 млн рублей, а также хищение 136 млн рублей, выделенных из областного бюджета на строительство многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы.


По версии следствия, с февраля по июль 2016 года подозреваемый
от имени возглавляемого им акционерного общества заключил с гражданами договоры на долевое строительство многоквартирного жилого дома №83 по ул. ул. Панчука в Орле. Однако взятые обязательства по окончанию строительства дома не выполнил. Полученными по договорам денежными средствами распорядился по своему усмотрению. От его противоправных действий пострадал 61 дольщик, размер причиненного им ущерба составил более 54 млн рублей.

В период с июля 2015 года по август 2016 года обвиняемый похитил через подконтрольную ему организацию ООО «АСК Инжиниринг» 136 млн рублей, выделенных из областного бюджета на строительство многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы.

Кроме того, обвиняемый по заведомо завышенной стоимости приобрел в собственность возглавляемого им акционерного общества принадлежащие лично ему доли в уставных капиталах юридических лиц, причинив тем самым ущерб юридическому лицу в размере более 24,6 млн рублей, и незаконно без фактической оплаты в пользу подконтрольных ему фирм произвел отчуждение объектов недвижимости акционерного общества общей стоимостью более 62 млн рублей.

Также он пытался за счет средств акционерного общества выкупить по заведомо завышенной стоимости неликвидное имущество, принадлежащее подконтрольной ему фирме, однако не довел свой умысел в связи с досрочным прекращением полномочий.

Уголовное дело расследовалось СЧ СУ УМВД России по Орловской области.

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищениях бюджетных средств и средств участников долевого строительства жилья.


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