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06:25, 11 ноября 2020 года Только четверти орловской молодежи нашли работу Процент трудоустройства составил чуть более 24%.





Как сообщает интерактивный портал труда и занятости населения Орловской области, в этом году о помощи в трудоустройстве попросили 6 647 молодых людей в возрастной категории от 16 до 29 лет. Временную или постоянную работу удалось найти 1 606 юношам и девушкам. Впервые искали место трудоустройства 3 200 человек, из них 290 закончили высшее, среднее или общее образование.



Подростки тоже хотели подработать. Удалось пристроить 856 человек в возрастной категории от 14 до 18 лет.





Артём Ежаков



