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06:58, 11 ноября 2020 года Сразу четверо орловчанок победили в «Большой перемене» От Орловской области в финал Всероссийского конкурса попали восемь человек.





Лауреатами стали: Татьяна Андреева, Нарышкинская школа-интернат, номинация «Твори»; Софья Волчкова, школа № 45 им. Д. И. Блынского, Ольга Корнеева, школа № 33, Александра Морозова, школа № 50 – номинация «Расскажи о главном».



Как и другие победители, девушки получат по миллиону рублей на оплату образования и дополнительные пять баллов к портфолио, которые пригодятся при поступлении. Финалисток наградили путевкой в «Артек» на следующий год – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



