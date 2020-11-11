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07:43, 11 ноября 2020 года Волонтеры ищут родственников погибшего на Орловщине в годы Великой Отечественной войны красноармейца из Подмосковья Его останки вместе с именными вещами обнаружили поисковики в Новосильском районе.





Колобаев Сергей Петрович родился в 1922 году в городе Молотов Московской области. Старший сержант, помощник командира взвода. Погиб 14 июля 1943 года. После обнаружения родственников поисковики планируют провести ДНК-экспертизу для подтверждения личности бойца.





Надежда Невматулина



