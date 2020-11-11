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08:24, 11 ноября 2020 года Сотрудники МЧС сняли видеоролик о безопасном поведении на воде Видеоурок создали инспекторы ГИМС, чтобы напомнить юным орловцам об опасности первого льда.





По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе в ночные часы ожидаются минусовые температуры, а значит на водоемах области появится первый лед.



Какой он - первый тонкий лёд? Что делать, если провалился под лед? Где самые опасные места? Какой толщины лёд считается безопасным? Ответы на эти вопросы можно узнать в видеоуроке. Он размещен на сайте регионального МЧС и на страницах ведомства в соцсетях.





Надежда Невматулина



