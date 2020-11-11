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18:57, 11 ноября 2020 года В Орле продолжается борьба с незаконно возведенными гаражами Власти Орла предлагают собственникам самовольно размещенных конструкций на улицах Черкасской и Калинина добровольно их демонтировать. Срок - до 13 ноября.





В противном случае демонтаж произведёт подрядная организация. Имущество опишут и передадут на хранение на «Спецавтобазу». Там металлический гараж может находиться до востребования в течение 30 дней.





Надежда Невматулина



