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09:30, 11 ноября 2020 года Орловская хоровая школа претендует на миллион Она участвует в Общероссийском конкурсе Минкульта страны и сразу в двух номинациях – «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель».





За звание лучшего преподавателя поборется Римма Панина. Всего же в этом году в финал вышли 124 преподавателя и 91 школа. Лауреатами станут 10 детских школ искусств и 5 педагогов. Победители получат денежные премии. Федеральный этап конкурсов уже стартовал. И Орловская детская хоровая школа рассчитывает на победу.





Надежда Невматулина



