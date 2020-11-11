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21:19, 10 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Депутаты Орловского облсовета в первом чтении приняли бюджет на 2021 год. Главный финансовый документ региона обсуждался сегодня на сессии.



- Одна из особых групп риска при заражении коронавирусом - беременные женщины. Все заболевшие будущие мамы направляются на лечение в Перинатальный центр.



- Уже месяц как жители села Успенское остались без воды. Скважина, которую пробурили всего два года назад, перестала давать воду.



- Сотрудники полиции отметили профессиональный праздник. В качестве подарка - 25 новых патрульных автомобилей.



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