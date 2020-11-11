Под Орлом в ДТП пострадала 12-летняя девочка

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10:31, 11 ноября 2020 года
Под Орлом в ДТП пострадала 12-летняя девочкаДТП произошло 10 ноября в 15:00.
32-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем ВАЗ-211540, следовала по автодороге Новосиль - Задушное и на 2 километре дороги оказалась в кювете. Машина перевернулась, в результате чего пострадала сама водитель и 12-летняя девочка-пассажир.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.
Орловское Информбюро