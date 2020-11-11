Автомобилист на «Ладе» отправил тракториста в больницу

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10:33, 11 ноября 2020 года
Автомобилист на «Ладе» отправил тракториста в больницуАвария с участием двух транспортных средств произошла накануне
в 17:30.
Водитель, управляя автомобилем «Лада Гранда», при движении по автодороге М-2 «Крым» - Выселки врезался в двигавшийся впереди минитрактор с прицепом. В результате ДТП водитель трактора получил телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение. Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, водитель трактора не имел права управления транспортными средствами.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.
Вести-Орёл