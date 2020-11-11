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11:09, 11 ноября 2020 года

В Орловской области 135 новых случаев коронавируса, один человек скончался

Всего за период пандемии заразились 13 415 орловцев, выздоровели – 10 405.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 11 ноября, в данный момент в области борются с болезнью 2 842 человека.

За сутки COVID-19 победили 165 жителей региона, количество смертей от новой болезни увеличилось на одну – летальный исход зафиксирован 168 раз.

Всего в стране выявлен 19 851 новый факт заболевания COVID-19, за все время пандемии в стране зафиксировано 1 836 960 зараженных. Выздоровели 18 616 россиян, всего – 1 369 357. Скончались 432 человека, за все время разгула коронавируса – 31 593.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф.





Артём Ежаков
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