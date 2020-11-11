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11:39, 11 ноября 2020 года Распространение коронавируса по районам Орловской области Оперативный штаб представил статистику заболеваемости COVID-19 в регионе на 11 ноября.





Наибольший суточный прирост опять зафиксирован в Орле – 84 заболевших, в Орловском районе – 10, в Дмитровском районе – 9, в Мценске и Мценском районе, а также в Шаблыкинском районе – по 5, в Краснозоренском районе – 4, в Сосковском и Свердловском районе – по 3, в Покровском, Верховском, Залегощенском и Новодеревеньковском – по 2, в Хотынецком, Глазуновском и Должанском, а также в Ливнах – по 1. В других районах новых случаев инфекции нет.



За все время наблюдения, новую болезнь обнаружили у 6 923 жителей Орла, 1 513 зараженных – в Орловском районе, 766 подтверждённых случаев – в городе Мценске и Мценском районе, 707 – в Ливнах, 361 – в Урицком районе, 319 – в Болховском районе, 344 – в Ливенском районе, 293 – в Дмитровском районе, 202 – в Новодеревеньковском районе, 191 – в Свердловском районе, 197 – в Хотынецком районе, 145 – в Кромском районе, 166 – в Покровском районе, 176 – в Малоархангельском районе, 148 – в Залегощенском районе, 124 – в Верховском районе, 144 – в Колпнянском районе, 92 – в Новосильском районе, 99 – в Должанском районе, 96 – в Глазуновском районе, 98 – в Шаблыкинском районе, 84 – в Знаменском районе, 73 – в Троснянском районе, 73 – в Сосковском районе, 53 – в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.



Всего в регионе с начала пандемии заболели 13 415 человек, за сутки коронавирус подтвердили у 135 орловцев, победили болезнь – 165. С начала распространения инфекции выздоровели 10 405 жителей региона, болезнь активна у 2 842 граждан – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба.









Артём Ежаков



