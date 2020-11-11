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10:37, 11 ноября 2020 года Прожиточный минимум орловского пенсионера ниже, чем у ребенка Об этом говорит принятое решение депутатов областного совета.





Накануне, во время очередного заседания, народные избранники установили прожиточный минимум в следующем году. Для пенсионеров он составит 9 тысяч 409 рублей, для детей – 10 тысяч 786 рублей. Фиксированный размер позволит установить объемы ежемесячных денежных выплат и установить социальную доплату к пенсии – говорится в сообщении сайта областного совета.



Фото с сайта Орловскго облсовета





Артём Ежаков



