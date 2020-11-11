Прожиточный минимум орловского пенсионера ниже, чем у ребенка

|
|
|Главная » Новости
10:37, 11 ноября 2020 года
Прожиточный минимум орловского пенсионера ниже, чем у ребенкаОб этом говорит принятое решение депутатов областного совета.
Накануне, во время очередного заседания, народные избранники установили прожиточный минимум в следующем году. Для пенсионеров он составит 9 тысяч 409 рублей, для детей – 10 тысяч 786 рублей. Фиксированный размер позволит установить объемы ежемесячных денежных выплат и установить социальную доплату к пенсии – говорится в сообщении сайта областного совета.
Фото с сайта Орловскго облсовета
Артём Ежаков