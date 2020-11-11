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12:35, 11 ноября 2020 года В Орле продолжают бороться с нарушениями на железнодорожных переездах В этом году их пресекли 665 раз.





Речь идет о водителях, нарушивших правила на железнодорожных переездах в областной столице. За время действия мероприятия «Внимание, переезд!» их набралось 665 человек.



Госавтоинспекция напоминает, что несоблюдение ПДД на переездах карается штрафом в 1 000 рублей или лишением прав на срок от трех месяцев до полугода. Повторно попавшись на этом же, с водительским удостоверением придется попрощаться на год – сообщает информационный отдел регионального УГИБДД.





Артём Ежаков



