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13:23, 11 ноября 2020 года Дороги, здравоохранение и борьба с коронавирусом – главные темы, интересующие орловцев Уже неделю в Орле работает Центр управления регионом - это новая информационно-аналитическая площадка для контакта жителей и власти. Здесь контролируют все сферы жизни Орловщины от здравоохранения и образования до проблем ЖКХ и транспорта.





Анастасия Пилипенко, руководитель центра управления регионом в Орловской области: «Центр управления региона не занимается приемом граждан. Мы анализируем и мониторим те сообщения, которые уже поступают из различных источников к нам в центр».

ЦУР работает с письменными обращениями жителей, которые поступают в органы исполнительной власти, СМИ, социальные сети и не только. Специалисты собирают по этим каналам коммуникации обращения, чтобы решить вопрос напрямую с профильными ведомствами. В помощь специалистам ЦУР - тепловая карта, которая позволяет оценить эффективность обратной связи и мониторить региональные проблемы. За прошедшую неделю в топе проблемы, связанные с дорогами, здравоохранением и борьбой с коронавирусом. Так же в лидерах вопрос, связанный с социальным обслуживанием населения.



Анастасия Пилипенко, руководитель центра управления регионом в Орловской области: «Больше сообщений идет по категории «Оказание государственной социальной помощи» - когда будут выплаты, куда можно обратиться за выплатами. В основном людей интересует информация».





Юлия Опанасюк



