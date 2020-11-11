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13:24, 11 ноября 2020 года Молодёжка ОНФ предлагает студентам смотреть черно-белое кино В течение месяца по всей стране в средне-специальных и высших учебных заведениях будут показывать советское кино и мультфильмы.





Первый орловский сеанс уже состоялся. Студенты увидели фильм «Машенька». Он был выпущен в 1942 году, в самый разгар Великой Отечественной войны.



В прокате около десяти фильмов абсолютно разной тематики.





Татьяна Напольских



