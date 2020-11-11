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13:25, 11 ноября 2020 года На Орловщине продолжают приводить в порядок сельские дома культуры За четыре года действия программы «Культура малой родины» уже обновили 60 сельских домов культуры. В Ливенском районе области также произошли преобразования.





В селе Сосновка Ливенского района отремонтировали дом культуры. Благодаря партийному проекту «Единой России» «Культура малой Родины» здесь смогли провести масштабный косметический ремонт.



Теперь дом культуры радует глаз новым фасадом. Внутри современные двери и окна, пол и потолки, система отопления, в зрительном зале красивые шторы и кресла, обновленная сцена. Качество сделанного оценили члены рабочей группы проекта.



Проект «Культура малой Родины» «Единая Россия»! реализует на территории области уже четыре года. За это время уже смогли улучшить свое материально-техническое состояние 60 домов культуры. Ливенский район один из самых активных участников программы. Уже отремонтированы Центральный районный дома культуры, а также Коротышенский и Ростанский сельские дома культуры. Сергиевскому дому культуры тоже есть чем похвалиться. По нацпроекту здесь был сделан капитальный ремонт, причем при его проведении был полностью сохранен исторический облик здания, а по партийному проекту дом культуры получил новые театральные кресла.



За добросовестный труд и профессионализм самые активные участники проекта получили почетные грамоты и благодарности. Их вручила депутат Госдумы Ольга Пилипенко.



Еще один повод для гордости жителей села Сергиевское и всего Ливенского района расположился прямо за домом культуры. Это спортивная площадка для сдачи норм ГТО. Она стала первой из десяти на территории области. Теперь это место притяжения для всех юных спортсменов.





Оксана Гранн



