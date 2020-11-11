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13:27, 11 ноября 2020 года

Дефицит лекарств в Орловской области обещают сократить к концу недели

Об этом заявил глава департамента здравоохранения области Иван Залогин, отвечая на вопросы региональных СМИ.


Главная тема брифинга - обеспечение лекарствами и нехватка их в аптеках. В настоящее время наблюдается дефицит некоторых групп антибактериальных препаратов. Он есть не только в Орловской области. Сейчас антибиотики поступают, но спрос пока выше предложений.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Не все аптеки имеют необходимый запас. По информации департаменты, партии небольшие ежедневно приходят, но они в принципе в течение дня и расходуются. Незначительные группы имеют переходящий остаток на следующий день».

Работа по наполнению аптек необходимыми препаратами будет продолжена. Ведется дополнительная закупка, в том числе антибиотиков, чтобы обеспечить бесплатными медикаментами ковидных больных, которые лечатся дома.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Действительно, с конца недели первые партии стали поступать. По одним заверениям, уже к концу недели соответствующий дефицит будет нивелирован, и дефицитные позиции в наших аптеках появятся, и проблема будет снята».

И еще тема, на которой акцентировал внимание Иван Залогин, - прием антибиотиков без показаний врача. Самолечение может привести к осложнениям, напомнил руководитель департамента здравоохранения.


Всеволод Трифонов
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