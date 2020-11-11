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13:30, 11 ноября 2020 года

В Орле завершается благоустройство в Медведевском лесу

Эту территорию для благоустройства выбрали жители города. Уже установлены светильники, камеры видеонаблюдения, игровое оборудование, благоустроили тропинки, впереди - оформление спортивной зоны.


Благоустройство территории между улицей Рощинской и урочищем Медведевский лес началось еще в июне, вот только тогда сделанная работа не удовлетворила ни местных жителей, ни экспертов. Контракт был расторгнут, а в начале ноября на объект зашел новый подрядчик.

Артем Москвичеков, первый заместитель начальника управления коммунальным хозяйством г. Орла: «Сумма контракта - 5 миллионов, выполнена работа по установке светильников, по установке камер видеонаблюдения, по установке игрового оборудования».

Закончить подрядная организация должна в конце месяца - так прописано в документах. Однако рабочие уверяют, что справятся раньше.

У жителей Северного района города это место одно из любимых. Гулять теперь вечером намного комфортнее - стало и светлее, и есть где присесть. Изменениям, которые здесь произошли, рады и взрослые и дети. На обустройство детской площадки был потрачен 1 миллион рублей. В ближайшие дни установят здесь и спортивную площадку. И, может быть, для кого-то это послужит отличным стимулом заняться спортом.


Юлия Опанасюк
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