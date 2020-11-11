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13:31, 11 ноября 2020 года Больше половины новой казны Орловщины уйдет на социально-культурную сферу Это следует из принятого накануне региональным парламентом законопроекта «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».





Доходы и расходы бюджета на следующий год сбалансированы – они выйдут между собой в «ноль». Их размеры прогнозируются в объеме 38,3 миллиардов рублей.



Из этой суммы 24,9 миллиардов уйдет на социально-культурную сферу. Второй по затратности пункт расходов – развитие инфраструктуры и продовольственной безопасности – обойдется в следующем году в более чем 9,2 миллиардов, из них на дороги – 5,5 миллиардов, на поддержку сельского хозяйства – 1,5.



Траты на национальные проекты составят около пяти миллиардов. Порядка 1,8 миллиардов из них – на «Демографию», чуть больше миллиарда – на «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование» и «Здравоохранение» получат примерно 761 миллион и 520 миллионов соответственно.



Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Орловщины обойдутся в 11,5 миллиардов – сообщает сайт областного совета.





Артём Ежаков



