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14:34, 11 ноября 2020 года С открытием обновленного сквера Комсомольцев в Орле придется повременить Ранее подрядчик обещал сдать объект раньше срока.





Как следует из публикации в социальной сети Юрия Парахина, здесь речь идет не о медлительности или нерасторопности подрядчика. По просьбам жителей, со стороны главного корпуса Орловского государственного университета, сделают дополнительный пандус, не предусмотренный соглашением. Подрядчик согласился на новую работу, поэтому раннее открытие будет перенесено. Впрочем, ждать дольше положенного контрактом срока не придется – все будет закончено до конца месяца.



В рамках соглашения осталось доделать немногое. На следующей неделе рабочие начнут избавляться от мусора и чистить плитку.



Фото со страницы Юрия Парахина в соцсети









Артём Ежаков



