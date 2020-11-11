Главная » Новости



14:37, 11 ноября 2020 года В Ливнах продавали безымянную рыбу А торговая площадка не имела регистрации и ветеринарных документов.





Внимание специалистов Россельхознадзора привлекли 37 килограммов вяленой и копчёной рыбы. Продукция без маркировки, даты выработки, срока годности и информации об условиях хранения, а также при отсутствии сопроводительных ветеринарных документов свободно отпускалась продавщицей. Сомнительный товар был снят с реализации – сообщает сайт областного Россельхознадзора.





Артём Ежаков



