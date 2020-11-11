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15:35, 11 ноября 2020 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- На устранение дефицита антибиотиков в аптеках глава департамента здравоохранения отвел несколько дней.
- Водяное перемирие, затянувшееся на месяц, отменяется. Почему жители поселка Успенский не хотят в ноябре купаться в пруду и пить привозную воду?
- Старый перечень работ - новому подрядчику. Он зашел на опушку Медведевского леса в начале ноября, но обещает работы сдать в срок, прописанный в контракте.
- Неделя работы Центра управления регионом. Какая проблема лидирует?
Вести-Орёл