среда 11.11.2020 18:27:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:49, 11 ноября 2020 года

Бары и алкогольные магазины могут убрать подальше от глаз орловцев

Один из депутатов городского совета выступил с инициативой максимально отдалить места сбыта и употребления спиртного.


Тимур Нерушев – именно он является автором предложения – хочет увеличить дистанцию между точками продажи алкоголя и медицинскими, детскими и образовательными учреждениями, включая игровые площадки. Сейчас это расстояние составляет минимум 10 метров от организаций здравоохранения и 20 метров – от школ, детских садов, спортивных объектов и других массовых мест. Инициатор предлагает расширить дистанцию как минимум до 150 метров.

Предложение нашло поддержку у председателя городского совета Василия Новикова. Обсуждение этого вопроса состоится на ближайшем профильном комитете.

«Полгода назад ко мне, как к депутату, обратились жители домов № 274, № 282 и № 284 по улице Комсомольской с жалобой на работу пивного магазина, расположенного близ школы № 28 и детской площадки. Незамедлительно написал письма в различные инстанции, но, увы, пока не будет пересмотрена дистанция, ничего нельзя сделать. А между тем, все мы понимаем, что от такого соседства страдают жители окрестных домов, а зачастую, очевидцами безобразий становятся наши дети. Ведь в большинстве своем, в таких киосках и магазинах нет общественных туалетов, звучит нецензурная брань, да и драки тоже нередки», – цитирует Тимура Нерушева сайт городского совета.

фото сайта городского совета




Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.