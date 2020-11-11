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14:49, 11 ноября 2020 года Бары и алкогольные магазины могут убрать подальше от глаз орловцев Один из депутатов городского совета выступил с инициативой максимально отдалить места сбыта и употребления спиртного.





Тимур Нерушев – именно он является автором предложения – хочет увеличить дистанцию между точками продажи алкоголя и медицинскими, детскими и образовательными учреждениями, включая игровые площадки. Сейчас это расстояние составляет минимум 10 метров от организаций здравоохранения и 20 метров – от школ, детских садов, спортивных объектов и других массовых мест. Инициатор предлагает расширить дистанцию как минимум до 150 метров.



Предложение нашло поддержку у председателя городского совета Василия Новикова. Обсуждение этого вопроса состоится на ближайшем профильном комитете.



«Полгода назад ко мне, как к депутату, обратились жители домов № 274, № 282 и № 284 по улице Комсомольской с жалобой на работу пивного магазина, расположенного близ школы № 28 и детской площадки. Незамедлительно написал письма в различные инстанции, но, увы, пока не будет пересмотрена дистанция, ничего нельзя сделать. А между тем, все мы понимаем, что от такого соседства страдают жители окрестных домов, а зачастую, очевидцами безобразий становятся наши дети. Ведь в большинстве своем, в таких киосках и магазинах нет общественных туалетов, звучит нецензурная брань, да и драки тоже нередки», – цитирует Тимура Нерушева сайт городского совета.



фото сайта городского совета









Артём Ежаков



