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16:39, 11 ноября 2020 года Бюджет Орловской области в этом году будет дефицитным Об этом говорят изменения в казне региона, принятые на вчерашнем заседании областного совета.





В 2020 году ожидаются дополнительные поступления в бюджет области в размере 637,6 миллионов рублей, в связи с чем общий доход составит около 41 миллиарда рублей. Вместе с тем, увеличатся новые расходы – на 1,1 миллиарда рублей, всего в этом году область потратит из казны почти 43 миллиарда. Точный дефицит составляет 2 миллиарда 20 миллионов рублей – сообщает сайт областного совета.





Артём Ежаков



