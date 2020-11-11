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Главная » Новости

17:34, 11 ноября 2020 года

Сегодня девять орловских школьников стали обладателями новых планшетов

Подарки получили дети с ограниченными возможностями здоровья.


Сегодня девять орловских школьников стали обладателями новых планшетов. Современная техника позволит им принимать участие в олимпиадах и конкурсах, слушать лекции лучших преподавателей онлайн, а также искать информацию для рефератов и презентаций. Возможным это стало благодаря акции «Помоги учиться дома», которую организовала партия «Единая Россия».

Такие подарки детям представители партии дарят не впервые. В этот раз их получили дети с ограниченными возможностями здоровья.

На встрече отметили, что необходимо делать все возможное, чтобы ребята могли наравне со своими сверстниками получать качественное образование. В том числе - дистанционно.

Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Этой работой мы занимаемся системно. Сегодня мы вручили еще девять комплектов. К нам поступает очень много обращений, мы ищем партийные денежные средства, членские взносы, спонсоров - для того чтобы продолжить эту работу».

Как отметила мама Ярослава Гезикова, получившего сегодня технику, это действительно насущная необходимость для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Екатерина Гезикова, мама Ярослава Гезикова: «Наши дети очень много времени проводят на реабилитации, и в реабилитационных центрах тоже дают домашние задания, которые нужно выполнять на такой цифровой технике».



Юлия Опанасюк
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