Главная » Новости



17:34, 11 ноября 2020 года Сегодня девять орловских школьников стали обладателями новых планшетов Подарки получили дети с ограниченными возможностями здоровья.





Сегодня девять орловских школьников стали обладателями новых планшетов. Современная техника позволит им принимать участие в олимпиадах и конкурсах, слушать лекции лучших преподавателей онлайн, а также искать информацию для рефератов и презентаций. Возможным это стало благодаря акции «Помоги учиться дома», которую организовала партия «Единая Россия».



Такие подарки детям представители партии дарят не впервые. В этот раз их получили дети с ограниченными возможностями здоровья.



На встрече отметили, что необходимо делать все возможное, чтобы ребята могли наравне со своими сверстниками получать качественное образование. В том числе - дистанционно.



Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Этой работой мы занимаемся системно. Сегодня мы вручили еще девять комплектов. К нам поступает очень много обращений, мы ищем партийные денежные средства, членские взносы, спонсоров - для того чтобы продолжить эту работу».

Как отметила мама Ярослава Гезикова, получившего сегодня технику, это действительно насущная необходимость для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Екатерина Гезикова, мама Ярослава Гезикова: «Наши дети очень много времени проводят на реабилитации, и в реабилитационных центрах тоже дают домашние задания, которые нужно выполнять на такой цифровой технике».





Юлия Опанасюк



