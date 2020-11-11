среда 11.11.2020 18:27:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:36, 11 ноября 2020 года

«Свободное пространство» приглашает орловцев на премьеру спектакля Самюэля Беккета «В ожидании Годо»

Модернистская абсурдная трагикомедия написана в середине прошлого века и не поддается однозначному толкованию. В театре накануне этого события состоялась пресс-конференция, где создатели спектакля, постарались объяснить журналистам, какой посыл они отправляют зрителям, и насколько современным будет то, что увидит зритель.


В Орле - вновь творческая команда во главе с режиссером Верой Анненковой, которая знакома зрителям по постановке «Лес» Островского. Но в этот раз классику сменяет одно из самых драматических произведений 20 века.

Вера Анненкова, режиссёр: «Ситуация, которая происходит сейчас в мире со всеми нами, - это ожидание Годо. Чего мы ждем? Это самый главный вопрос. И кто такой этот Годо? И когда же он придет? И расскажет ли он, в чем был смысл? И самое страшное это незнание, что будет дальше. И это и смешно, и грустно, и нелепо - насколько мы от этого зависим, и насколько человек раним в этом страхе перед неизвестным».

На первый взгляд здесь непонятно все. Кто эти странные персонажи, проводящие жизнь в ожидании Годо? Зачем? Кто он? Почему герои хотят измениться, но ничего для этого не делают? Почему хотят, чтобы гора пришла к Магомету, а не наоборот? Почему слово не выходит за рамки действия и остается только словом? Спектакль и сам один большой вопрос. И один большой конфликт.

Вера Анненкова, режиссёр:  «Это идет борьба: уйти или подождать. Статика и действие. Естественно, спектакль очень динамичный».

Действие пронизано символами, отсылками к Библии, и, по признанию актеров, занятых в спектакле, это была невероятно сложная работа для всей команды и прежде всего с текстом самой пьесы.

Валерий Лагоша, Заслуженный артист России: «Любая фраза может трактоваться здесь по-разному, в зависимости от того, какое действие ты здесь придумаешь. Самое сложное держать зрительское внимание, поэтому мы тут такие вещи придумывали, вплоть до триллера».
Создатели спектакля обещают и его необычное световое оформление и, как теперь модно говорить, видеомэйкинг.

Антон Юдаков художник по свету: «Самое главное было создать нереальный абсолютно мир, несуществующий, он должен быть и будет очень сильно отличаться от нашего бытового мира».

Спектакль говорит о непреодолимых противоречиях в жизни, о том, что у каждого свой Годо, о том, что человеческие желания противоречивы, как и сами люди. Но один из самых ярких монологов спектакля все равно о вечном.

Валентин Тюрин, актер театра «Свободное пространство»: «Есть нечто единственное, с чем мы пришли, и с чем уйдем, это душа человека. Все остальное преходяще.

В театре «Свободное пространство» идут последние репетиции. Премьера назначена на 15 ноября.


Эва Стасюлевич
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.