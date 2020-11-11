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17:36, 11 ноября 2020 года «Свободное пространство» приглашает орловцев на премьеру спектакля Самюэля Беккета «В ожидании Годо» Модернистская абсурдная трагикомедия написана в середине прошлого века и не поддается однозначному толкованию. В театре накануне этого события состоялась пресс-конференция, где создатели спектакля, постарались объяснить журналистам, какой посыл они отправляют зрителям, и насколько современным будет то, что увидит зритель.





В Орле - вновь творческая команда во главе с режиссером Верой Анненковой, которая знакома зрителям по постановке «Лес» Островского. Но в этот раз классику сменяет одно из самых драматических произведений 20 века.



Вера Анненкова, режиссёр: «Ситуация, которая происходит сейчас в мире со всеми нами, - это ожидание Годо. Чего мы ждем? Это самый главный вопрос. И кто такой этот Годо? И когда же он придет? И расскажет ли он, в чем был смысл? И самое страшное это незнание, что будет дальше. И это и смешно, и грустно, и нелепо - насколько мы от этого зависим, и насколько человек раним в этом страхе перед неизвестным».

На первый взгляд здесь непонятно все. Кто эти странные персонажи, проводящие жизнь в ожидании Годо? Зачем? Кто он? Почему герои хотят измениться, но ничего для этого не делают? Почему хотят, чтобы гора пришла к Магомету, а не наоборот? Почему слово не выходит за рамки действия и остается только словом? Спектакль и сам один большой вопрос. И один большой конфликт.



Вера Анненкова, режиссёр: «Это идет борьба: уйти или подождать. Статика и действие. Естественно, спектакль очень динамичный».

Действие пронизано символами, отсылками к Библии, и, по признанию актеров, занятых в спектакле, это была невероятно сложная работа для всей команды и прежде всего с текстом самой пьесы.



Валерий Лагоша, Заслуженный артист России: «Любая фраза может трактоваться здесь по-разному, в зависимости от того, какое действие ты здесь придумаешь. Самое сложное держать зрительское внимание, поэтому мы тут такие вещи придумывали, вплоть до триллера». Создатели спектакля обещают и его необычное световое оформление и, как теперь модно говорить, видеомэйкинг.



Антон Юдаков художник по свету: «Самое главное было создать нереальный абсолютно мир, несуществующий, он должен быть и будет очень сильно отличаться от нашего бытового мира».

Спектакль говорит о непреодолимых противоречиях в жизни, о том, что у каждого свой Годо, о том, что человеческие желания противоречивы, как и сами люди. Но один из самых ярких монологов спектакля все равно о вечном.



Валентин Тюрин, актер театра «Свободное пространство»: «Есть нечто единственное, с чем мы пришли, и с чем уйдем, это душа человека. Все остальное преходяще.

В театре «Свободное пространство» идут последние репетиции. Премьера назначена на 15 ноября.





Эва Стасюлевич



